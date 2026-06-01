Concert, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Concert Lundi 15 juin, 19h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T19:00:00+02:00 – 2026-06-15T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-15T19:00:00+02:00 – 2026-06-15T20:30:00+02:00

Chapelle des Carmélites 1 rue du Périgord 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Musique ancienne