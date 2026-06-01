Concert, Chapelle des Carmélites, Toulouse
Concert, Chapelle des Carmélites, Toulouse lundi 15 juin 2026.
Concert Lundi 15 juin, 19h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T19:00:00+02:00 – 2026-06-15T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-15T19:00:00+02:00 – 2026-06-15T20:30:00+02:00
Chapelle des Carmélites 1 rue du Périgord 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
Musique ancienne
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