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Concert, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Concert, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Concert, Chapelle des Carmélites, Toulouse lundi 15 juin 2026.

Lieu : Chapelle des Carmélites

Adresse : 1 rue du Périgord 31000 Toulouse

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Tarif : Entrée libre sur réservation

Concert Lundi 15 juin, 19h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T19:00:00+02:00 – 2026-06-15T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-15T19:00:00+02:00 – 2026-06-15T20:30:00+02:00

Chapelle des Carmélites 1 rue du Périgord 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
Musique ancienne

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