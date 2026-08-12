Concert Chepito Saint-Lary-Soulan
mercredi 12 août 2026 · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Concert Chepito
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Chepito, un homme multi-instrumentiste qui propose un concert festif et participatif, avec des chansons entraînantes et une ambiance de voyage musical.
Gratuit. Rue de Soulan. .
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
Chepito, a multi-instrumentalist who puts on a festive, interactive concert featuring catchy songs and the atmosphere of a musical journey.
L’événement Concert Chepito Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-04 par OT de St Lary|CDT65
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