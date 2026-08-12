UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Lary-Soulan

Concert Chepito Saint-Lary-Soulan

mercredi 12 août 2026 · Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
SAINT-LARY-SOULAN
Ville
65170 Saint-Lary-Soulan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Saint-Lary-Soulan

Concert Chepito

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Chepito, un homme multi-instrumentiste qui propose un concert festif et participatif, avec des chansons entraînantes et une ambiance de voyage musical.
Gratuit. Rue de Soulan.   .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81  info@saintlary.com

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English :

Chepito, a multi-instrumentalist who puts on a festive, interactive concert featuring catchy songs and the atmosphere of a musical journey.

L’événement Concert Chepito Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-04 par OT de St Lary|CDT65

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