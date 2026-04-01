Biars-sur-Cère

Concert chez Emilie

rue de la Gare Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le bar Chez Emilie fête sa cinquième bougie et vous invite à une célébration mémorable placée sous le signe de la convivialité et de la musique !

Plongez dans l'univers de la chanson française avec le groupe Did'n'Co

Le bar Chez Emilie fête sa cinquième bougie et vous invite à une célébration mémorable placée sous le signe de la convivialité et de la musique !

Plongez dans l'univers de la chanson française avec le groupe Did'n'Co. Des textes forts, des mélodies entraînantes et une énergie contagieuse pour revisiter les classiques.

Pas besoin de repartir pour dîner ! Un Food Truck sera présent toute la soirée pour vous proposer ses spécialités gourmandes

.

rue de la Gare Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 43 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Chez Emilie bar celebrates its fifth birthday and invites you to a memorable celebration of conviviality and music!

Dive into the world of French chanson with the band Did'n'Co

L’événement Concert chez Emilie Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Vallée de la Dordogne