Concert choeur de clarinettes de Garonne Bazas

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Bazas Gironde

Le dimanche 3 mai, retrouvez les musiciens du Conservatoire de Marmande, de Vents d’ébène de Bazas, Claribel de Grignols, et bien d’autres lors du concert exceptionnel Choeur de clarinettes de Garonne à la Cathédrale de Bazas. Pour la troisième année consécutive, amateurs et professionnels de 7 à 85 ans vous invitent à un voyage musical unique, entre musique de film et variété, de Morricone à Shakira. Cette année, des clarinettistes du Pôle Supérieur de Bordeaux, d’Agen, de Villeneuve-su-Lot et plus encore se joignent à l’événement. Avec des solistes de renom comme Sébastien Batut et Joë Christophe, ce concert promet un moment d’émotion et de découverte, à vivre en famille ! .

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 53 44 43

