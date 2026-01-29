Concert Chœur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Angoulême
Concert Chœur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Angoulême samedi 14 mars 2026.
Concert Chœur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois
Cathédrale Saint Pierre Angoulême Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
À travers un répertoire varié, allant de la musique sacrée à la chanson française en passant par les chants folkloriques rapportés de leurs nombreux voyages, les Petits Chanteurs vous emmènent avec eux dans leur mission.
Cathédrale Saint Pierre Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 63 92 74
English :
With a varied repertoire ranging from sacred music to French chanson and folk songs brought back from their many travels, the Petits Chanteurs take you along on their mission.
