Concert Chœur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois Angoulême

Concert Chœur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois

Cathédrale Saint Pierre Angoulême Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

À travers un répertoire varié, allant de la musique sacrée à la chanson française en passant par les chants folkloriques rapportés de leurs nombreux voyages, les Petits Chanteurs vous emmènent avec eux dans leur mission.

Cathédrale Saint Pierre Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 63 92 74

English :

With a varied repertoire ranging from sacred music to French chanson and folk songs brought back from their many travels, the Petits Chanteurs take you along on their mission.

