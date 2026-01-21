Spectacle Spectacul’air Médiathèque L’Alpha Angoulême
Spectacle Spectacul’air Médiathèque L’Alpha Angoulême mardi 14 avril 2026.
Spectacle Spectacul’air
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Début : 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
2026-04-14
Un spectacle qui présente les grandes propriétés de l’air avec un grand nombre d’expériences très ludiques et originales.
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
A show that presents the major properties of air, with a host of fun and original experiments.
