Spectacle Spectacul’air Médiathèque L’Alpha Angoulême

Spectacle Spectacul’air

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Un spectacle qui présente les grandes propriétés de l’air avec un grand nombre d’expériences très ludiques et originales.

.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A show that presents the major properties of air, with a host of fun and original experiments.

L’événement Spectacle Spectacul’air Angoulême a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême