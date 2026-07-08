AGENDA · Bayonne
Concert choeur d’hommes Haiz Egoa Bayonne
mercredi 26 août 2026 · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Concert choeur d’hommes Haiz Egoa
Porte d’Espagne Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26 22:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Concerts organisés depuis de nombreuses années par le choeur Haiz’Egoa, afin d’animer les soirées d’été. .
Porte d’Espagne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert choeur d’hommes Haiz Egoa
L’événement Concert choeur d’hommes Haiz Egoa Bayonne a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne 8 juillet 2026
- Ciap art cyanotype Ciap Lapurdum Bayonne 8 juillet 2026
- Visite guidée Derrière les façades Parcours Petit Bayonne Atelier des publics Bayonne 8 juillet 2026
- Balade en bateau sortie sunset Baiona Marine Devant le quai Pedros Bayonne 8 juillet 2026
- Schizo-Freine Farid Amziane Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne 8 juillet 2026