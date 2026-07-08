Informations pratiques

Bayonne

Concert choeur d’hommes Haiz Egoa

Porte d’Espagne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:00:00

fin : 2026-08-26 22:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Concerts organisés depuis de nombreuses années par le choeur Haiz’Egoa, afin d’animer les soirées d’été. .

Porte d’Espagne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

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English : Concert choeur d’hommes Haiz Egoa

L’événement Concert choeur d’hommes Haiz Egoa Bayonne a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bayonne