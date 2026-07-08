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AGENDA · Bayonne

Concert choeur d’hommes Haiz Egoa Bayonne

mercredi 26 août 2026 · Bayonne

Concert choeur d’hommes Haiz Egoa Bayonne

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Porte d'Espagne
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bayonne

Concert choeur d’hommes Haiz Egoa

Porte d’Espagne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26 22:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Concerts organisés depuis de nombreuses années par le choeur Haiz’Egoa, afin d’animer les soirées d’été.   .

Porte d’Espagne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Concert choeur d’hommes Haiz Egoa

L’événement Concert choeur d’hommes Haiz Egoa Bayonne a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bayonne

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