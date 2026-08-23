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AGENDA · Aureille

Concert Choeur Gospel Mars’ Salle de la Grand-Terre Aureille

dimanche 13 septembre 2026 · Salle de la Grand-Terre · Aureille

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle de la Grand-Terre
Adresse
Rue de la Grand-Terre
Ville
13930 Aureille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
10 10 10

Aureille

Concert Choeur Gospel Mars’

Dimanche 13 septembre 2026 à 18h. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 18:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Assistez à un concert de gospel exceptionnel à Aureille !Familles
Le groupe Divin’Gospel Music, dirigé par Magali Ponsada, vous propose un concert empli de joie et d’énergie avec son répertoire gospel magique et envoûtant !

Les fonds du concert serviront à financer le chœur Gospel pour les fêtes de Noël.

Concert à 18h, ouverture des portes à 17h.
Places limitées, réservation par téléphone ou par mail auprès de l’association L’Aureille Musicale.   .

Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 88 48 20  laureillemusicale@gmail.com

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English :

Come along to a fantastic gospel concert in Aureille!

L’événement Concert Choeur Gospel Mars’ Aureille a été mis à jour le 2026-08-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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