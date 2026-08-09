L’Aureilloise course nature Salle de la Grand-Terre Aureille
dimanche 11 octobre 2026 · Salle de la Grand-Terre · Aureille
Informations pratiques
Aureille
L’Aureilloise course nature
Dimanche 11 octobre 2026 à partir de 9h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Dépassez vos limites en vous inscrivant à la course nature L’Aureilloise !Sportifs
L’association Aureille Sport Aventure lance la 1re édition de sa course nature L’Aureilloise !
Envie de vous challenger dans le décor somptueux du village d’Aureille et des Alpilles ? Ou bien simplement de passer un moment convivial et sportif entre amis, tout en vous reconnectant à la nature ?
2 courses sont proposées
– trail 10 km sur chemins, D+142 -> départ 9 h 15
– trail 5 km sur chemins -> départ 9 h 30
Ouvert à tous, débutants ou initiés.
Le Parc Naturel Régional des Alpilles a participé à la création des parcours et sera présent le jour de l’événement.
Ravitaillement à l’arrivée.
Inscrivez-vous vite sur le site de Sports’N Connect ! .
Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Push your limits by signing up for the ‘L’Aureilloise’ trail run!
L’événement L’Aureilloise course nature Aureille a été mis à jour le 2026-08-09 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Aureille (Bouches-du-Rhône)
- Stand up musical Duo en solo Quartier des Trébons Aureille 10 septembre 2026
- Concert Choeur Gospel Mars’ Salle de la Grand-Terre Aureille 13 septembre 2026
- Course de caisses à savon Rue Frédéric Mistral Aureille 27 septembre 2026
- Vide-grenier à Aureille Stade Municipal d’Aureille Aureille 4 octobre 2026
- Sortie nature Paysage des Alpilles qui es-tu ? ? Aureille 10 octobre 2026