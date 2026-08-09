L’Aureilloise course nature Salle de la Grand-Terre Aureille

Informations pratiques

Aureille

L’Aureilloise course nature

Dimanche 11 octobre 2026 à partir de 9h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Dépassez vos limites en vous inscrivant à la course nature L’Aureilloise !Sportifs

L’association Aureille Sport Aventure lance la 1re édition de sa course nature L’Aureilloise !



Envie de vous challenger dans le décor somptueux du village d’Aureille et des Alpilles ? Ou bien simplement de passer un moment convivial et sportif entre amis, tout en vous reconnectant à la nature ?



2 courses sont proposées

– trail 10 km sur chemins, D+142 -> départ 9 h 15

– trail 5 km sur chemins -> départ 9 h 30



Ouvert à tous, débutants ou initiés.

Le Parc Naturel Régional des Alpilles a participé à la création des parcours et sera présent le jour de l’événement.

Ravitaillement à l’arrivée.



Inscrivez-vous vite sur le site de Sports’N Connect ! .

Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Push your limits by signing up for the ‘L’Aureilloise’ trail run!

L’événement L’Aureilloise course nature Aureille a été mis à jour le 2026-08-09 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles