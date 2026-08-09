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AGENDA · Aureille

L’Aureilloise course nature Salle de la Grand-Terre Aureille

dimanche 11 octobre 2026 · Salle de la Grand-Terre · Aureille

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle de la Grand-Terre
Adresse
Rue de la Grand-Terre
Ville
13930 Aureille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Aureille

L’Aureilloise course nature

Dimanche 11 octobre 2026 à partir de 9h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Dépassez vos limites en vous inscrivant à la course nature L’Aureilloise !Sportifs
L’association Aureille Sport Aventure lance la 1re édition de sa course nature L’Aureilloise !

Envie de vous challenger dans le décor somptueux du village d’Aureille et des Alpilles ? Ou bien simplement de passer un moment convivial et sportif entre amis, tout en vous reconnectant à la nature ?

2 courses sont proposées
– trail 10 km sur chemins, D+142 -> départ 9 h 15
– trail 5 km sur chemins -> départ 9 h 30

Ouvert à tous, débutants ou initiés.
Le Parc Naturel Régional des Alpilles a participé à la création des parcours et sera présent le jour de l’événement.
Ravitaillement à l’arrivée.

Inscrivez-vous vite sur le site de Sports’N Connect !   .

Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Push your limits by signing up for the ‘L’Aureilloise’ trail run!

L’événement L’Aureilloise course nature Aureille a été mis à jour le 2026-08-09 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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