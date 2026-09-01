Stand up musical Duo en solo Quartier des Trébons Aureille

Informations pratiques

Aureille

Stand up musical Duo en solo

Jeudi 10 septembre 2026 à 21h.

Ouverture des portes 19h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Quartier des Trébons Fromagerie Les Cabres d’Or…élie Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 21:00:00

fin : 2026-09-10 21:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Assistez au spectacle Duo en Solo à la Fromagerie Les Cabres d’Or…élie à Aureille !Familles

La productrice Aurélie Bagnis de la Fromagerie Les Cabres d’Or…élie ouvre ses portes le temps d’une soirée mêlant terroir et culture.



L’artiste Cyril Delaroque sous le nom de scène Duo en solo proposera un spectacle à mi-chemin entre concert et théâtre.

Vous pourrez assister à un étonnant jeu de dédoublement, mêlant chansons revisitées, compositions originales et humour.

Une performance musicale inventive, rythmée par la guitare, le ukulélé et les percussions.



Sur place, petite restauration, buvette et guinguette détente



Réservation obligatoire par téléphone auprès d’Aurélie .

Quartier des Trébons Fromagerie Les Cabres d’Or…élie Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 05 46 52

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English :

Come and see the show “Duo en Solo” at the Fromagerie Les Cabres d’Or…élie in Aureille!

L’événement Stand up musical Duo en solo Aureille a été mis à jour le 2026-08-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles