Soirée challenge multisports Stade municipal Aureille
mercredi 26 août 2026 · Stade municipal · Aureille
Informations pratiques
Aureille
Soirée challenge multisports
Mercredi 26 août 2026 de 18h30 à 22h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Stade municipal Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:30:00
fin : 2026-08-26 22:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Participez à une soirée challenge multisports à Aureille !Familles
La municipalité d’Aureille vous invite à une soirée sportive au cœur des Alpilles !
Ouvert à tous, de 10 à 99 ans !
Venez (re)découvrir de multiples sports tennis, escalade, football, basket, pétanque ou encore parcours du combattant ou slackline…
Il y en aura pour tous les goûts !
Venez vous challenger et passer un bon moment en famille ou entre amis
Gratuit, sur inscription par mail .
Stade municipal Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur challengemultisports13930@gmail.com
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English :
Come along to a multi-sport challenge evening in Aureille!
L’événement Soirée challenge multisports Aureille a été mis à jour le 2026-08-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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