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AGENDA · Aureille

Soirée challenge multisports Stade municipal Aureille

mercredi 26 août 2026 · Stade municipal · Aureille

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Stade municipal
Adresse
Rue de la Grand-Terre
Ville
13930 Aureille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Aureille

Soirée challenge multisports

Mercredi 26 août 2026 de 18h30 à 22h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Stade municipal Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:30:00
fin : 2026-08-26 22:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Participez à une soirée challenge multisports à Aureille !Familles
La municipalité d’Aureille vous invite à une soirée sportive au cœur des Alpilles !
Ouvert à tous, de 10 à 99 ans !

Venez (re)découvrir de multiples sports tennis, escalade, football, basket, pétanque ou encore parcours du combattant ou slackline…
Il y en aura pour tous les goûts !
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Gratuit, sur inscription par mail   .

Stade municipal Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   challengemultisports13930@gmail.com

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English :

Come along to a multi-sport challenge evening in Aureille!

L’événement Soirée challenge multisports Aureille a été mis à jour le 2026-08-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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