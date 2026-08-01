Soirée challenge multisports Stade municipal Aureille

Informations pratiques

Aureille

Soirée challenge multisports

Mercredi 26 août 2026 de 18h30 à 22h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Stade municipal Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:30:00

fin : 2026-08-26 22:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Participez à une soirée challenge multisports à Aureille !Familles

La municipalité d’Aureille vous invite à une soirée sportive au cœur des Alpilles !

Ouvert à tous, de 10 à 99 ans !



Venez (re)découvrir de multiples sports tennis, escalade, football, basket, pétanque ou encore parcours du combattant ou slackline…

Il y en aura pour tous les goûts !

Venez vous challenger et passer un bon moment en famille ou entre amis



Gratuit, sur inscription par mail .

Stade municipal Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur challengemultisports13930@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come along to a multi-sport challenge evening in Aureille!

L’événement Soirée challenge multisports Aureille a été mis à jour le 2026-08-20 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles