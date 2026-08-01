Fête Votive d’Aureille Aïoli Populaire Stade Municipal d’Aureille Aureille
dimanche 16 août 2026 · Stade Municipal d'Aureille · Aureille
Informations pratiques
Aureille
Fête Votive d’Aureille Aïoli Populaire
Dimanche 16 août 2026 à partir de 13h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 13:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Pendant la fête votive d’Aureille, ne manquez pas le Grand Aïoli Populaire !Familles
Organisé par le Club Taurin Aureillois
Rendez-vous au Stade d’Aureille pour déguster le traditionnel Aïoli de la fête votive !
Un met simple mais chargé en saveur, à base de poissons et de légumes de saison variés, accompagné d’une mayonnaise bien aillée.
Début du service 13h
Fin du service 15h30
Menu Aïoli, fromage, fruit, 1/4 de vin
Réservation des tickets dans les commerces Bar Soler, L’Échoppe du Prieuré, Boulangerie l’Aurellienne, Boucherie Merletto
Renseignements par téléphone .
Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 38 70 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During the Aureille votive festival, don’t miss the Grand Popular Aioli!
L’événement Fête Votive d’Aureille Aïoli Populaire Aureille a été mis à jour le 2026-08-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Aureille (Bouches-du-Rhône)
- Soirée challenge multisports Stade municipal Aureille 26 août 2026
- Course de caisses à savon Rue Frédéric Mistral Aureille 27 septembre 2026
- Sortie nature Paysage des Alpilles qui es-tu ? ? Aureille 10 octobre 2026
- L’Aureilloise course nature Salle de la Grand-Terre Aureille 11 octobre 2026