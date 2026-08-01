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Fête Votive d’Aureille Aïoli Populaire Stade Municipal d’Aureille Aureille

dimanche 16 août 2026 · Stade Municipal d'Aureille · Aureille

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Stade Municipal d'Aureille
Adresse
Rue de la Grand-Terre
Ville
13930 Aureille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
20 20 20

Aureille

Fête Votive d’Aureille Aïoli Populaire

Dimanche 16 août 2026 à partir de 13h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 13:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Pendant la fête votive d’Aureille, ne manquez pas le Grand Aïoli Populaire !Familles
Organisé par le Club Taurin Aureillois

Rendez-vous au Stade d’Aureille pour déguster le traditionnel Aïoli de la fête votive !
Un met simple mais chargé en saveur, à base de poissons et de légumes de saison variés, accompagné d’une mayonnaise bien aillée.

Début du service 13h
Fin du service 15h30
Menu Aïoli, fromage, fruit, 1/4 de vin

Réservation des tickets dans les commerces Bar Soler, L’Échoppe du Prieuré, Boulangerie l’Aurellienne, Boucherie Merletto

Renseignements par téléphone   .

Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 38 70 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the Aureille votive festival, don’t miss the Grand Popular Aioli!

L’événement Fête Votive d’Aureille Aïoli Populaire Aureille a été mis à jour le 2026-08-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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