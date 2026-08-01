Fête Votive d’Aureille Aïoli Populaire Stade Municipal d’Aureille Aureille

Informations pratiques

Aureille

Fête Votive d’Aureille Aïoli Populaire

Dimanche 16 août 2026 à partir de 13h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 13:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Pendant la fête votive d’Aureille, ne manquez pas le Grand Aïoli Populaire !Familles

Organisé par le Club Taurin Aureillois



Rendez-vous au Stade d’Aureille pour déguster le traditionnel Aïoli de la fête votive !

Un met simple mais chargé en saveur, à base de poissons et de légumes de saison variés, accompagné d’une mayonnaise bien aillée.



Début du service 13h

Fin du service 15h30

Menu Aïoli, fromage, fruit, 1/4 de vin



Réservation des tickets dans les commerces Bar Soler, L’Échoppe du Prieuré, Boulangerie l’Aurellienne, Boucherie Merletto



Renseignements par téléphone .

Stade Municipal d’Aureille Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 38 70 81

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English :

During the Aureille votive festival, don’t miss the Grand Popular Aioli!

L’événement Fête Votive d’Aureille Aïoli Populaire Aureille a été mis à jour le 2026-08-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles