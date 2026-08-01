Fête Votive d’Aureille 2026 Centre-Ville d’Aureille Aureille

Informations pratiques

Aureille

Fête Votive d’Aureille 2026

Mercredi 12 août 2026 de 21h30 à 23h30.

Jeudi 13 août 2026 de 9h à 0h.

Vendredi 14 août 2026 de 8h à 0h.

Samedi 15 août 2026 de 12h30 à 0h.

Dimanche 16 août 2026 de 11h30 à 19h.

Lundi 17 août 2026 de 15h30 à 17h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-Ville d’Aureille Avenue Mistral Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 08:00:00

fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17

Le village d’Aureille vous donne rendez-vous du 12 au 17 août pour sa traditionnelle Fête Votive !Familles

La Fête Votive d’Aureille est organisée par la Municipalité et les associations du village.



Lors de cette fête traditionnelle, vous pourrez découvrir diverses animations typiques des fêtes provençales lâchers de taureaux dans les rues (abrivado et bandido), courses camarguaises, taureau piscine, défilé de la charrette (carreto ramado), repas populaire (aïoli), bal, concours de pétanque…



Ne manquez pas les temps forts de cette édition 2026 !



* Mercredi 12 août

21h30 Arènes course de taù (taureaux entiers)



* Jeudi 13 août

21h30 Avenue Mistral bandido



* Vendredi 14 août

11h Centre village défilé de la charrette Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio

18h30 Avenue Mistral abrivado de poneys

21h30 Grand bal populaire avec le grand orchestre Newzik



* Samedi 15 août

12h30 à 17h30 Place de l’Horloge Color & Mouss’ Party

20h Place de l’Horloge thonade



* Dimanche 16 août

13h Stade grand aïoli populaire

17h Arènes taureau piscine



* Lundi 17 août

15h30 Boulodrome concours de boules à la mêlée



Consultez le programme complet sur l’affiche.

Informations auprès de la Mairie d’Aureille .

Centre-Ville d’Aureille Avenue Mistral Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01 contact@mairie-aureille.fr

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English :

The village of Aureille invites you to its traditional Votive Festival from 12 to 17 August!

L’événement Fête Votive d’Aureille 2026 Aureille a été mis à jour le 2026-08-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles