Concert Chœur Micrologus Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains
Concert Chœur Micrologus Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains samedi 6 juin 2026.
Concert Chœur Micrologus
Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
À la Basilique St Pierre.
Fort d’une réputation reconnue dans le répertoire classique, le Choeur Micrologus s’est lancé un nouveau défi dans ce programme en interprétant deux Messes de compositeurs actuels Sunrise Mass de Ola Gjeilo et Little Jazz Mass de Bob Chilcott.
Travaillant régulièrement avec le même ensemble de musiciens, les voies sont soutenues magnifiquement et plus particulièrement par un accompagnement au piano d’une grande force, assuré par Benjamin Faure.
Avec Little Jazz Mass, les percussions peuvent s’y joindre à volonté et ajoutent le parfum d’une petite formation jazz authentique. C’est une musique magnifique et puissante qui touche l’âme dans deux compositions très originales. .
