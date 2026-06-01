La Fouillade

Concert Choeur Mixte Double Croche

La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le programme, mêlant variété contemporaine, chants sacrés et chants du monde, offrira au public un moment musical riche et diversifié !

Après seulement 9 mois de travail avec Marlene Azam Zanandrea, nouvelle cheffe de chœur, Le Chœur Mixte Double Croche présentera son concert de fin d’année dont la 1ère partie sera assurée par les chorales Ensolmineur de Carmaux et Les Hospitaliers de Gaillac.

Les 3 ensembles interpréteront ensuite le final avec 3 chants communs … de quoi rajouter quelques décibels de bonne humeur parmi le public !

Le concert se clôturera par la fouace et le verre de l’amitié offerts traditionnellement au public. .

La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie

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English :

The program, which blends contemporary variety, sacred music, and world music, will treat the audience to a rich and diverse musical experience!

L’événement Concert Choeur Mixte Double Croche La Fouillade a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)