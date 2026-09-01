Concert Choeur Transfrontalier Eglise Saint-Rémi – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Concert Choeur Transfrontalier

Eglise Saint-Rémi – 15 place Jeanne D’Arc Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Concert d’ouverture du 25ème Festival d’Orgues Forbach-Völklingen. 80 choristes composés du chœur transfrontalier du Festival ainsi que de la Maîtrise de la Cathédrale de Metz présenteront l’imposante messe pour 2 chœurs et 2 orgues de Charles Marie-Widor sous la direction de Thierry Ferré. Les organistes Rainer Oster et Jonas Mayer tiendront les deux orgues de l’église. D’autres compositeurs sont au programme Louis Vierne, César Franck et Gabriel Fauré. Un concert qui s’annonce grandiose !

Entrée libre, plateau.

Durée 1h environTout public

0 .

Eglise Saint-Rémi – 15 place Jeanne D’Arc Forbach 57600 Moselle Grand Est amoforbach@gmail.com

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English :

Opening concert of the 25th Forbach-Völklingen Organ Festival. Eighty choristers from the Festival’s cross-border choir and the Metz Cathedral Choir will perform Charles Marie-Widor’s monumental Mass for Two Choirs and Two Organs, conducted by Thierry Ferr%E. Organists Rainer Oster and Jonas Mayer will perform on the church’s two organs. Other composers on the program include Louis Vierne, César Franck, and Gabriel Fauré. This concert promises to be spectacular!

Free admission; donations accepted.

Duration: approximately 1 hour

L’événement Concert Choeur Transfrontalier Forbach a été mis à jour le 2026-08-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH