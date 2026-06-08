Concert Eglise Saint-Rémi – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Concert

Eglise Saint-Rémi – 15 place Jeanne D’Arc Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 11:30:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Festival d’Orgues Forbach Völklingen propose une balade gourmande Patrimoine en musique le dimanche 20 septembre à partir de 11h30 à l’église Saint-Rémi. Au programme, 2,5km de déambulation pour visiter 5 lieux historiques de Forbach l’Eglise St-Rémi, le Burghof, l’Eglise protestante, le Conservatoire et la Chapelle Sainte-Croix. A chaque étape, seront proposés une découverte historique, un moment musical et une partie du repas (Amuse-bouche, entrée, plat, fromage et dessert). Les parties musicales seront assurées par les Dames du Petit Chœur, Lorène Gédor (Alto), Anne Chebenbeg (Harpe) et Thierry Ferré (Orgue).

Deux formules sont possibles sans alcool à 20€ et avec alcool (3 verres) 30€. Paiement à la réservation avant le 14/9 au 06 23 58 81 96. Places limitées.

Durée 3h30 environTout public

30 .

Eglise Saint-Rémi – 15 place Jeanne D’Arc Forbach 57600 Moselle Grand Est

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English :

In celebration of European Heritage Days, the Forbach-Völklingen Organ Festival is offering a gourmet walking tour titled “Heritage in Music” on Sunday, September 20, starting at 11:30 a.m. at Saint-Remi Church. The program includes a 2.5-kilometer walk to visit five historic sites in Forbach: Saint-Rémy Church, the Burghof, the Protestant Church, the Conservatory, and the Sainte-Croix Chapel. At each stop, participants will enjoy a historical presentation, a musical performance, and a course from the meal (appetizer, starter, main course, cheese, and dessert). The musical performances will be provided by Les Dames du Petit Chœur, Lorène Gédor (alto), Anne Chebenbeg (harp), and Thierry Ferré (organ).

Two options are available: non-alcoholic for 20? and alcoholic (3 drinks) for 30?. Payment is due upon reservation before September 14 at 06 23 58 81 96. Limited seating.

Duration: approximately 3 hours and 30 minutes

L’événement Concert Forbach a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH