Spectacle Memento Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Spectacle Memento

Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 20:55:00

Date(s) :

2026-10-03

Aux noces du hip-hop et de l’électro

Laura Defretin et Brandon Masele plus connus sous les pseudonymes Nala et Miele dans le monde des battles ont fondé la compagnie MazelFreten avec l’envie de mélanger leurs gestes artistiques respectifs. À partir du hip-hop pour elle et de l’électro pour lui, ils créent une hybridation joyeuse de ces deux grands courants des danses urbaines. Pour leur seconde pièce d’ensemble, ils convoquent une distribution internationale de six interprètes qui nous invitent à un voyage entre performance, contemplation et poésie. La force du groupe est portée par sa cohésion sans faille, sur une bande-son électro, entrecoupée de morceaux de Chopin joués en live au piano. Avec ce Memento, les chorégraphes offrent sur scène leurs souvenirs et les émotions qui les transcendent intimement à travers l’amour pour leur art. Entre deux collaborations avec Stromae, Angèle ou encore Hervé, des dates dans le monde entier grâce à la renommée internationale acquise lors de leur participation à la cérémonie d’ouverture des J.O. de Paris 2024, MazelFreten s’arrête à Forbach pour ouvrir la saison des trente ans du Carreau avec une énergie contagieuse.Tout public

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Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

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English :

Where Hip-Hop Meets Electro

Laura Defretin and Brandon Masele—better known by their stage names %AB Nala %BB and %AB Miele %BB in the battle scene—founded the company MazelFreten with the goal of blending their respective artistic styles. %C0 Drawing on hip-hop for her and electro for him, they create a joyful fusion of these two major urban dance genres. For their second ensemble piece, they have assembled an international cast of six performers who invite us on a journey blending performance, contemplation, and poetry. The group’s strength lies in its unwavering cohesion, set to an electronic soundtrack interspersed with pieces by Chopin played live on the piano. With this *Memento*, the choreographers bring to the stage their memories and the emotions that deeply move them through their love for their art. Between collaborations with Stromae, Angèle, and Hervé, as well as performances around the world thanks to the international renown they earned through their participation in the opening ceremony of the 2024 Paris Olympics, MazelFreten is stopping in Forbach to kick off Le Carreau’s 30th-anniversary season with infectious energy.

L’événement Spectacle Memento Forbach a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH