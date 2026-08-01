Informations pratiques

Asnelles

Concert choral par Vocasnelles Asnelles –

Rue de l’Église Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Vendredi 28 août, l’église d’Asnelles accueille le concert de fin de stage de Vocasnelles. Chaque été, des choristes confirmés venus de toute la France se retrouvent à Asnelles pour ce stage de chant choral, dirigé par Evelyne Schwab. Ce concert est l’aboutissement d’une semaine de travail.

Vendredi 28 août, l’église d’Asnelles accueille le concert de fin de stage de Vocasnelles. Chaque été, des choristes confirmés venus de toute la France se retrouvent à Asnelles pour ce stage de chant choral, dirigé par Evelyne Schwab. Ce concert est l’aboutissement d’une semaine de travail vocal intensif.

Une occasion à ne pas manquer de venir écouter ces voix réunies dans le cadre chargé d’histoire de l’église d’Asnelles. Entrée gratuite. .

Rue de l’Église Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 21 94 02

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English : Concert choral par Vocasnelles Asnelles –

On Friday 28 August, the church in Asnelles will host the Vocasnelles end-of-course concert. Every summer, experienced choristers from all over France gather in Asnelles for this choral workshop, led by Evelyne Schwab. This concert is the culmination of a week’s work.

L’événement Concert choral par Vocasnelles Asnelles – Asnelles a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Gold Beach