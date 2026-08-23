Informations pratiques

Asnelles

Concert Ombre et lumière — 2e volet du cycle Confluence, par La Fugue et Cie Asnelles –

4 Rue de l’Église Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

L’église d’Asnelles accueille Ombre et lumière , deuxième étape du cycle Confluence porté par l’ensemble La Fugue et Cie. Ce projet réunit 12 choristes amateurs normands et 4 musiciens professionnels autour d’un répertoire où se croisent musiques baroques, traditionnelles et contemporaines.

L’église d’Asnelles accueille Ombre et lumière , deuxième étape du cycle Confluence porté par l’ensemble La Fugue et Cie.

Ce projet réunit douze choristes amateurs normands et quatre musiciens professionnels autour d’un répertoire où se croisent musiques baroques, traditionnelles et contemporaines, venues d’ici et d’ailleurs.

Un dialogue musical vivant, porté par une formation reconnue en Normandie pour la qualité de ses créations.

Une occasion rare de vivre un concert vocal et instrumental d’exception dans le cadre chargé d’histoire de l’église d’Asnelles — à ne pas manquer ! .

4 Rue de l’Église Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44

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English : Concert Ombre et lumière — 2e volet du cycle Confluence, par La Fugue et Cie Asnelles –

The church in Asnelles is hosting ‘Ombre et lumière’, the second instalment of the Confluence series organised by the ensemble La Fugue et Cie. This project brings together 12 amateur choristers from Normandy and four professional musicians to perform a repertoire blending Baroque, traditional an…

L’événement Concert Ombre et lumière — 2e volet du cycle Confluence, par La Fugue et Cie Asnelles – Asnelles a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Gold Beach