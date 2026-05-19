Concert Chorale au profit du Téléthon Eglise Fontaine-lès-Luxeuil

Fontaine-lès-Luxeuil

Concert Chorale au profit du Téléthon

Eglise 34 Rue Marquiset Fontaine-lès-Luxeuil Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :

2026-09-12

L’association SEMER les muscles pour tous organise un concert chorale au profit du Téléthon, le samedi 12 septembre 2026 à 20h30, réunissant deux ensembles vocaux reconnus pour la qualité de leur travail la chorale Arc en Ciel de Vesoul et la chorale Chœur Cerises en Scène de Fougerolles.

Cette soirée musicale, accueillie au sein de l’église de Fontaine-lès-Luxeuil, propose un programme varié mettant en valeur leur interprétation de la variété française et contemporaine.

L’événement s’inscrit dans une démarche solidaire visant à soutenir la recherche et les actions menées par le Téléthon en faveur des maladies neuromusculaires.

Pendant la manifestation un chapeau circulera, permettant à chacun de contribuer selon ses possibilités.

Nous vous invitons à partager ce moment culturel et solidaire. .

Eglise 34 Rue Marquiset Fontaine-lès-Luxeuil 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 66 41 69 telethonfontaine70@gmail.com

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English : Concert Chorale au profit du Téléthon

L’événement Concert Chorale au profit du Téléthon Fontaine-lès-Luxeuil a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD