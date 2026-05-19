Randonnée Pédestre au profit du Téléthon A l’école primaire, place de l’église Fontaine-lès-Luxeuil

Fontaine-lès-Luxeuil

Randonnée Pédestre au profit du Téléthon

A l’école primaire, place de l’église 1 Chemin des Écoliers Fontaine-lès-Luxeuil Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 11:30:00

Date(s) :

2026-08-30

L’association SEMER Les Muscles Pour Tous organise une randonnée pédestre au profit du Téléthon à Fontaine-Les-Luxeuil

Départ et inscription à l’école primaire, place de l’église de 8h à 11h30.

Rejoignez-nous pour une randonnée solidaire pleine d’énergie au profit du Téléthon?!

Trois parcours — 5, 11 ou 17 km — pour marcher, respirer, profiter…

Participation de 3€ (gratuit pour les moins de 12 ans).

Sur le chemin, des ravitaillements, dont les incontournables gaufres à l’ancienne.

Et pour prolonger l’aventure, un repas froid à 12€ vous attend dans une ambiance conviviale.

Ensemble, faisons de chaque pas un geste de solidarité.

Renseignements auprès de Mme Bigey Tél. 06 74 84 50 97. .

A l’école primaire, place de l’église 1 Chemin des Écoliers Fontaine-lès-Luxeuil 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 84 50 97 telethonfontaine70@gmail.com

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English : Randonnée Pédestre au profit du Téléthon

L’événement Randonnée Pédestre au profit du Téléthon Fontaine-lès-Luxeuil a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD