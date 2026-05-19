Randonnée Pédestre au profit du Téléthon A l’école primaire, place de l’église Fontaine-lès-Luxeuil
Randonnée Pédestre au profit du Téléthon A l’école primaire, place de l’église Fontaine-lès-Luxeuil dimanche 30 août 2026.
Fontaine-lès-Luxeuil
Randonnée Pédestre au profit du Téléthon
A l’école primaire, place de l’église 1 Chemin des Écoliers Fontaine-lès-Luxeuil Haute-Saône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 11:30:00
Date(s) :
2026-08-30
L’association SEMER Les Muscles Pour Tous organise une randonnée pédestre au profit du Téléthon à Fontaine-Les-Luxeuil
Départ et inscription à l’école primaire, place de l’église de 8h à 11h30.
Rejoignez-nous pour une randonnée solidaire pleine d’énergie au profit du Téléthon?!
Trois parcours — 5, 11 ou 17 km — pour marcher, respirer, profiter…
Participation de 3€ (gratuit pour les moins de 12 ans).
Sur le chemin, des ravitaillements, dont les incontournables gaufres à l’ancienne.
Et pour prolonger l’aventure, un repas froid à 12€ vous attend dans une ambiance conviviale.
Ensemble, faisons de chaque pas un geste de solidarité.
Renseignements auprès de Mme Bigey Tél. 06 74 84 50 97. .
A l’école primaire, place de l’église 1 Chemin des Écoliers Fontaine-lès-Luxeuil 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 84 50 97 telethonfontaine70@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Pédestre au profit du Téléthon
L’événement Randonnée Pédestre au profit du Téléthon Fontaine-lès-Luxeuil a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD