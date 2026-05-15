Atelier écriture créative Place de la République Fontaine-lès-Luxeuil

Fontaine-lès-Luxeuil

Atelier écriture créative

Place de la République Médiathèque Fontaine-lès-Luxeuil Haute-Saône

Tarif : 23 – 23 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 19:30:00

fin : 2026-06-02 21:30:00

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-23

Les ateliers d’écriture créative sont des ateliers destinés à vous reconnecter à votre créativité et à votre imaginaire grâce aux mots. Vous serez surpris de découvrir ou redécouvrir le plaisir d’écrire avec beaucoup de spontanéité.

Textes, musique, images en lien avec un thème choisi seront là pour vous guider dans mes invitations à écrire.

Après chaque moment d’écriture, un temps de lecture à voix haute est proposé en partage.

Bienveillance et non-jugement sont au rendez-vous et aucune compétence préalable n’est requise.

Ateliers pour adultes et adolescents dés 15/16 ans durée 2h. Sur inscription uniquement.

Tarif 25 € pour un seul atelier et 46 € pour deux ateliers. Possibilité de co-voiturage depuis Luxeuil pour aller à Fontaine. .

Place de la République Médiathèque Fontaine-lès-Luxeuil 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 01 34 98 bonjour@creer-serelier.org

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English : Atelier écriture créative

L’événement Atelier écriture créative Fontaine-lès-Luxeuil a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD