Fontaine-lès-Luxeuil

Estivales de Saône concert Tambour Tambour

Fontaine-lès-Luxeuil Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Chanson, pop

Barcella, Syrano et Ordoeuvre réunissent leurs trois styles et voix pour une chanson française solaire, rythmique et généreuse. .

Fontaine-lès-Luxeuil 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29

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English : Estivales de Saône concert Tambour Tambour

L’événement Estivales de Saône concert Tambour Tambour Fontaine-lès-Luxeuil a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD