Estivales de Saône concert Tambour Tambour Fontaine-lès-Luxeuil
Estivales de Saône concert Tambour Tambour Fontaine-lès-Luxeuil mardi 21 juillet 2026.
Fontaine-lès-Luxeuil
Estivales de Saône concert Tambour Tambour
Fontaine-lès-Luxeuil Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Chanson, pop
Barcella, Syrano et Ordoeuvre réunissent leurs trois styles et voix pour une chanson française solaire, rythmique et généreuse. .
Fontaine-lès-Luxeuil 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29
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English : Estivales de Saône concert Tambour Tambour
L’événement Estivales de Saône concert Tambour Tambour Fontaine-lès-Luxeuil a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD