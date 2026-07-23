AGENDA · Gavarnie-Gèdre
Concert Chorale de Gèdre et les Petits Chanteurs de la Croix de Sia GEDRE Gavarnie-Gèdre
samedi 1 août 2026 · GEDRE · Gavarnie-Gèdre
Informations pratiques
Gavarnie-Gèdre
Concert Chorale de Gèdre et les Petits Chanteurs de la Croix de Sia
GEDRE Chapelle d’Héas Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
.
GEDRE Chapelle d’Héas Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 49 10
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English :
L’événement Concert Chorale de Gèdre et les Petits Chanteurs de la Croix de Sia Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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