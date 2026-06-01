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Marché gourmand et artisanal animé par Swing en Bulle Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre

Marché gourmand et artisanal animé par Swing en Bulle Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre jeudi 6 août 2026.

Lieu : Place de la Bergère

Adresse : GEDRE

Ville : 65120 Gavarnie-Gèdre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Gavarnie-Gèdre

Marché gourmand et artisanal animé par Swing en Bulle

Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Venez découvrir et déguster les productions locales dans une ambiance conviviale et festive ! Marché animé par Swing en Bulle !
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Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05 

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English :

Come and discover and taste local produce in a friendly, festive atmosphere! Market entertainment by Swing en Bulle !

L’événement Marché gourmand et artisanal animé par Swing en Bulle Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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