Patrimoine en visite au plateau de Saugué visite culturelle et rencontre avec une technicienne de l’environnement animatrice des sites Natura 2000 RDV place de la mairie et de l’église de Gèdre Gavarnie-Gèdre
Patrimoine en visite au plateau de Saugué visite culturelle et rencontre avec une technicienne de l’environnement animatrice des sites Natura 2000 RDV place de la mairie et de l’église de Gèdre Gavarnie-Gèdre vendredi 24 juillet 2026.
Gavarnie-Gèdre
Secrets de villages au plateau de Saugué visite culturelle et rencontre avec une technicienne de l’environnement animatrice des sites Natura 2000
RDV place de la mairie et de l’église de Gèdre GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:45:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
De Gèdre au plateau du Saugué paysages naturels et culturels, du bourg villageois à la zone de granges foraines, face au cirque de Gavarnie.
Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière et une animatrice Natura 2000.
Inscription en ligne ou dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie.
Sortie limitée à 30 personnes.
Annulation en cas de mauvais temps. .
RDV place de la mairie et de l’église de Gèdre GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From Gèdre to the Saugué plateau: natural and cultural landscapes, from village to fairground barns, facing the Gavarnie cirque.
L’événement Secrets de villages au plateau de Saugué visite culturelle et rencontre avec une technicienne de l’environnement animatrice des sites Natura 2000 Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Gavarnie-Gèdre (Hautes-Pyrénées)
- La Fête du Tour le rendez vous du vélo avant l’arrivée du Tour Village Gavarnie-Gèdre 30 mai 2026
- Cours de découverte de yoga aérien Gîte l’Escapade Gavarnie-Gèdre 2 juin 2026
- Exposition Glaciers, mers et volcan La conscience du vivant Millaris Gavarnie-Gèdre 2 juin 2026
- Conférence Glaciers, mers et volcan La conscience du vivant Millaris Gavarnie-Gèdre 2 juin 2026
- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Tours et détours Village Gavarnie-Gèdre 26 juin 2026