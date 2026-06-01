Marché gourmand et artisanal animé par Duo Charango Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre
Marché gourmand et artisanal animé par Duo Charango Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre jeudi 30 juillet 2026.
Gavarnie-Gèdre
Marché gourmand et artisanal animé par Duo Charango
Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 19:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Venez découvrir et déguster les productions locales dans une ambiance conviviale et festive ! Marché animé par Duo Charango !
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Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05
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English :
Come and discover and taste local produce in a friendly, festive atmosphere! Market entertainment by Duo Charango !
L’événement Marché gourmand et artisanal animé par Duo Charango Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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