Collonges-la-Rouge

Concert chorale des enfants solstice

Espace chronotopique Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 17:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Chorale les Oiseaux , un conte musical de M. Jourdain avec des chansons de Misraki, Joubert, Greco, Aldebert…

Avec au piano Quentin de Verdier, sous la direction de N. Rolland .

Espace chronotopique Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 41 09

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English : Concert chorale des enfants solstice

L’événement Concert chorale des enfants solstice Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-05-07 par Corrèze Tourisme