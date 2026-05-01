Concert chorale des enfants solstice Collonges-la-Rouge
Concert chorale des enfants solstice Collonges-la-Rouge lundi 25 mai 2026.
Collonges-la-Rouge
Concert chorale des enfants solstice
Espace chronotopique Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 17:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Chorale les Oiseaux , un conte musical de M. Jourdain avec des chansons de Misraki, Joubert, Greco, Aldebert…
Avec au piano Quentin de Verdier, sous la direction de N. Rolland .
Espace chronotopique Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 41 09
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English : Concert chorale des enfants solstice
L’événement Concert chorale des enfants solstice Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-05-07 par Corrèze Tourisme
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