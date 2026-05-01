Concert Chorale DYTSY C’HALAM Saint-Laurent
Concert Chorale DYTSY C’HALAM Saint-Laurent dimanche 31 mai 2026.
Saint-Laurent
Concert Chorale DYTSY C’HALAM
Le Palacret Saint-Laurent Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Les choristes des 6 ateliers de chant polyphonique menés par Morgan Touzé-Rueff dans le Trégor-Goëlo se rassemblent dimanche 31 mai dans la Chapelle du Palacret. Le répertoire est varié, en témoigne la diversité des langues polonais, ukrainien, serbe, anglais, gaélique irlandais, gallois, biélorusse, lakota, hébreux ou encore géorgien. Là-dedans, bien sûr, rien que du beau qui fait gonfler les cœurs ! Venez les écouter dans ce cadre magique du Palacret. Et finir votre dimanche en beauté ! .
Le Palacret Saint-Laurent 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60
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English :
L’événement Concert Chorale DYTSY C’HALAM Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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