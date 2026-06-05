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Concert Chorale Kanerien Kemperle place de l’église Clohars-Carnoët

Concert Chorale Kanerien Kemperle place de l’église Clohars-Carnoët dimanche 14 juin 2026.

Lieu : place de l'église

Adresse : église Notre-Dame de Troqwall

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Clohars-Carnoët

Concert Chorale Kanerien Kemperle

place de l’église église Notre-Dame de Troqwall Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Les chorales Kanerien Kemperle (de Quimperlé) et Vie Va La Voix (de Ploemeur) se retouveront en l’église de Clohars-Carnoët le dimanche 14 juin à 16h.
Au programme chansons françaises et d’ailleurs, de Rameau à Bécaud, d’Aznavour à Mistinguett, de poème japonais à prière en slavon, du Moyen-âge à la période contemporaine…   .

place de l’église église Notre-Dame de Troqwall Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 62 16 25 24 

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English :

L’événement Concert Chorale Kanerien Kemperle Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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