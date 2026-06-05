Concert Chorale Kanerien Kemperle place de l’église Clohars-Carnoët
Concert Chorale Kanerien Kemperle place de l’église Clohars-Carnoët dimanche 14 juin 2026.
Clohars-Carnoët
Concert Chorale Kanerien Kemperle
place de l’église église Notre-Dame de Troqwall Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Les chorales Kanerien Kemperle (de Quimperlé) et Vie Va La Voix (de Ploemeur) se retouveront en l’église de Clohars-Carnoët le dimanche 14 juin à 16h.
Au programme chansons françaises et d’ailleurs, de Rameau à Bécaud, d’Aznavour à Mistinguett, de poème japonais à prière en slavon, du Moyen-âge à la période contemporaine… .
place de l’église église Notre-Dame de Troqwall Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 62 16 25 24
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English :
L’événement Concert Chorale Kanerien Kemperle Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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