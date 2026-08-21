Concert chorale Label Diva, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Concert chorale Label Diva Samedi 3 octobre, 17h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Pour clôturer cette journée en beauté, le chœur Label Diva investit la médiathèque pour un voyage au fil de l’eau, depuis la mer bretonne, jusqu’aux Fjords Scandinaves qui descend ensuite le long du Danube, avec des chants slaves, entre répertoire traditionnel et compositions contemporaines.
Médiathèque Jacques Demy 24 Quai de la Fosse, 44100 Nantes, France Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240414211 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy Entre patrimoine local et modernité, la médiathèque Jacques Demy, dont le nom rend hommage au célèbre réalisateur nantais, surplombe les bords de la Loire. Avec ses animations et sa vaste collection de livres, de documents précieux, mais aussi de contenus multimédias, c’est un lieu de vie et de culture de premier choix pour les Nantais.
Biblis en folie 2026
©Aline Corbeaux
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Jacques Demy, Nantes 21 août 2026
- Les Initiations gratuites de la Petite Hollande, Place Petite Hollande / Ile Gloriette, Nantes 21 août 2026
- LA GRANDE DINGUERIE avec Tragédie pour le grand retour du duo originel Silky Shaï & Tizy Bone !, Warehouse, Nantes 22 août 2026
- Vaisseaux – Expo d’Anne-Charlotte Finel et compo sonore de Voiski Cathédrale St-Pierre Nantes 22 août 2026
- Nantes à l’eau – Visite guidée Nantes 22 août 2026