Concert chorale rock YELLOW RIFF, Centre d’animation Argonne Nansouty St Genes, Bordeaux

Concert chorale rock YELLOW RIFF Samedi 25 avril, 20h00 Centre d’animation Argonne Nansouty St Genes Gironde

Tarif plein : 5 € – Tarif réduit : 3 € (enfants -12 ans / carte senior)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00

« To be a rock and not to roll »… cette devise sortie tout droit d’un succès mythique de Led Zeppelin – « Stairway to Heaven » – illustre bien l’esprit et le répertoire de cette chorale rock intergénérationnelle.

A partir de titres rock emblématiques des plus grands groupes – Coldplay, Deep Purple, Led Zeppelin, Lenny Kravitz, Radiohead, Queen, system of a Dow, etc – Yellow Riff nous embarque dans une expérience tour à tour envoûtante, surprenante, énergisante ou amusante.

Avec Yellow Riff, on écoute, on est surpris, emporté et charmé par des polyphonies sophistiquées, « réécrites » par un chef de choeur créatif et « décalé » – Armand Floréa – qui entraîne hors des sentiers battus une trentaine de choristes amateurs enthousiastes, toujours heureux de partager avec le public un moment d’énergie, de beauté et de connivence.

Ouverture des portes à 19 h 30.

Réservation HelloAsso fortement recommandée. Possibilité d’acheter des billets à l’entrée, si places disponibles.

Centre d’animation Argonne Nansouty St Genes 1 bis rue Lhérisson 33800 Bordeaux Bordeaux 33000 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/oblic-solution-os/evenements/concert-chorale-yellow-riff »}]

Polyphonies à partir de standards du rock : Radiohead, Coldplay, System of a Down, Queen, Lenny Kravitz.. Moment de partage, de beauté et d’énergie. A découvrir ! chorale rock

crédit photo : Oblic Solution