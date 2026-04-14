Concert chorale rock YELLOW RIFF, Centre d’animation Argonne Nansouty St Genes, Bordeaux
Concert chorale rock YELLOW RIFF, Centre d’animation Argonne Nansouty St Genes, Bordeaux samedi 25 avril 2026.
Concert chorale rock YELLOW RIFF Samedi 25 avril, 20h00 Centre d’animation Argonne Nansouty St Genes Gironde
Tarif plein : 5 € – Tarif réduit : 3 € (enfants -12 ans / carte senior)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00
« To be a rock and not to roll »… cette devise sortie tout droit d’un succès mythique de Led Zeppelin – « Stairway to Heaven » – illustre bien l’esprit et le répertoire de cette chorale rock intergénérationnelle.
A partir de titres rock emblématiques des plus grands groupes – Coldplay, Deep Purple, Led Zeppelin, Lenny Kravitz, Radiohead, Queen, system of a Dow, etc – Yellow Riff nous embarque dans une expérience tour à tour envoûtante, surprenante, énergisante ou amusante.
Avec Yellow Riff, on écoute, on est surpris, emporté et charmé par des polyphonies sophistiquées, « réécrites » par un chef de choeur créatif et « décalé » – Armand Floréa – qui entraîne hors des sentiers battus une trentaine de choristes amateurs enthousiastes, toujours heureux de partager avec le public un moment d’énergie, de beauté et de connivence.
Ouverture des portes à 19 h 30.
Réservation HelloAsso fortement recommandée. Possibilité d’acheter des billets à l’entrée, si places disponibles.
Centre d’animation Argonne Nansouty St Genes 1 bis rue Lhérisson 33800 Bordeaux Bordeaux 33000 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/oblic-solution-os/evenements/concert-chorale-yellow-riff »}]
Polyphonies à partir de standards du rock : Radiohead, Coldplay, System of a Down, Queen, Lenny Kravitz.. Moment de partage, de beauté et d’énergie. A découvrir ! chorale rock
crédit photo : Oblic Solution
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