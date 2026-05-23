Concert chorale Sérénata et chorale la Cantarelle de Belfort Place de la Sous-Préfecture Gray

Gray

Concert chorale Sérénata et chorale la Cantarelle de Belfort

Place de la Sous-Préfecture Basilique Notre-Dame Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La chorale Sérénata et la chorale Cantarelle de Belfort vous invitent à un concert à la Basilique Notre-Dame de Gray. .

Place de la Sous-Préfecture Basilique Notre-Dame Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté choraleserenatagray@gmail.com

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English : Concert chorale Sérénata et chorale la Cantarelle de Belfort

L’événement Concert chorale Sérénata et chorale la Cantarelle de Belfort Gray a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY