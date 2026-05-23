Concert chorale Sérénata et chorale la Cantarelle de Belfort Place de la Sous-Préfecture Gray
Concert chorale Sérénata et chorale la Cantarelle de Belfort Place de la Sous-Préfecture Gray dimanche 7 juin 2026.
Gray
Concert chorale Sérénata et chorale la Cantarelle de Belfort
Place de la Sous-Préfecture Basilique Notre-Dame Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
La chorale Sérénata et la chorale Cantarelle de Belfort vous invitent à un concert à la Basilique Notre-Dame de Gray. .
Place de la Sous-Préfecture Basilique Notre-Dame Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté choraleserenatagray@gmail.com
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English : Concert chorale Sérénata et chorale la Cantarelle de Belfort
L’événement Concert chorale Sérénata et chorale la Cantarelle de Belfort Gray a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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