Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert chorale Sérénata et chorale la Cantarelle de Belfort Place de la Sous-Préfecture Gray

Concert chorale Sérénata et chorale la Cantarelle de Belfort Place de la Sous-Préfecture Gray dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Place de la Sous-Préfecture

Adresse : Basilique Notre-Dame

Ville : 70100 Gray

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Gray

Concert chorale Sérénata et chorale la Cantarelle de Belfort

Place de la Sous-Préfecture Basilique Notre-Dame Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

La chorale Sérénata et la chorale Cantarelle de Belfort vous invitent à un concert à la Basilique Notre-Dame de Gray.   .

Place de la Sous-Préfecture Basilique Notre-Dame Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   choraleserenatagray@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert chorale Sérénata et chorale la Cantarelle de Belfort

L’événement Concert chorale Sérénata et chorale la Cantarelle de Belfort Gray a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

À voir aussi à Gray (Haute-Saône)