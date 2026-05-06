Concert Chorale Y Pant Comprehensive School Devant le Cinéma Arromanches 360 Arromanches-les-Bains
Concert Chorale Y Pant Comprehensive School Devant le Cinéma Arromanches 360 Arromanches-les-Bains mardi 14 juillet 2026.
Arromanches-les-Bains
Concert Chorale Y Pant Comprehensive School
Devant le Cinéma Arromanches 360 Chemin du Calvaire Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 11:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Arromanches Loisirs Culture accueille 30 élèves de cette école du Royaume-Uni, les choristes se produiront devant vous avec leur programme de l’année.
Arromanches Loisirs Culture accueille 30 élèves de cette école du Royaume-Uni, les choristes se produiront devant vous avec leur programme de l’année. .
Devant le Cinéma Arromanches 360 Chemin du Calvaire Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr
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English : Concert Chorale Y Pant Comprehensive School
Arromanches Loisirs Culture welcomes 30 students from this school in the UK. The choristers will be performing their programme for the year.
L’événement Concert Chorale Y Pant Comprehensive School Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Bayeux Intercom
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