Concert Chorale Y Pant Comprehensive School Devant le Cinéma Arromanches 360 Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains

Concert Chorale Y Pant Comprehensive School

Devant le Cinéma Arromanches 360 Chemin du Calvaire Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 11:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Arromanches Loisirs Culture accueille 30 élèves de cette école du Royaume-Uni, les choristes se produiront devant vous avec leur programme de l’année.

Arromanches Loisirs Culture accueille 30 élèves de cette école du Royaume-Uni, les choristes se produiront devant vous avec leur programme de l’année. .

Devant le Cinéma Arromanches 360 Chemin du Calvaire Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

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English : Concert Chorale Y Pant Comprehensive School

Arromanches Loisirs Culture welcomes 30 students from this school in the UK. The choristers will be performing their programme for the year.

L’événement Concert Chorale Y Pant Comprehensive School Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Bayeux Intercom