Concert Chris Bakehouseman Un été à Isle 2026 Parc des Bayles Isle

Informations pratiques

Isle

Concert Chris Bakehouseman Un été à Isle 2026

Parc des Bayles Les Bayles Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Un été à Isle propose les Festi Bayles , une série de 4 concerts à retrouver sur l’été 2026.

Le 24 Juillet venez écouter Chris Bakehouseman . Chris s’est immergé dans l’univers de la musique américaine dès son adolescence et il n’en est plus jamais ressorti. Fort de Blues, Country, Rock ‘n’ Roll, il sait convaincre son public, en interprétant des standards impérissables ponctués de ses propres compositions. Il fait ressurgir les légendes des Fifties Mrs William, Cash, Cochran, Vincent, dans des prestations endiablées. Son jeu de guitare, de chant et de percussion donne la sensation d’entendre plusieurs musiciens. Chris s’est produit en première partie de Johnny Hallyday (juillet 2016).

Petite buvette sur place par la Joyeuse Pétanque d’Isle.

Programme détaillé et renseignements en lien. N’oubliez pas votre chaise !! .

Parc des Bayles Les Bayles Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

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English : Concert Chris Bakehouseman Un été à Isle 2026

L’événement Concert Chris Bakehouseman Un été à Isle 2026 Isle a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole