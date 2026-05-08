Chartres

Concert Christophe Maé

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 40 – 40 – 85 EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 18:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026.

Un événement musical incontournable présenté par Décibels Productions et MARTIPROD. 40 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

After one last triumphant tour, Christophe Maé will be back on the biggest stages of France, Switzerland and Belgium in 2026.

L’événement Concert Christophe Maé Chartres a été mis à jour le 2026-05-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES