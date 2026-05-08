Concert Christophe Maé Chartres
Concert Christophe Maé Chartres dimanche 29 novembre 2026.
Chartres
Concert Christophe Maé
28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 40 – 40 – 85 EUR
40
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 18:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026.
Un événement musical incontournable présenté par Décibels Productions et MARTIPROD. 40 .
28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
After one last triumphant tour, Christophe Maé will be back on the biggest stages of France, Switzerland and Belgium in 2026.
L’événement Concert Christophe Maé Chartres a été mis à jour le 2026-05-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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