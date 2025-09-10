Concert Christophe Mali « Humain » Dun-le-Palestel

Concert Christophe Mali « Humain » Dun-le-Palestel jeudi 7 mai 2026.

Concert Christophe Mali « Humain »

Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Christophe Mali revient, après une tournée triomphale des 25 ans du groupe Tryo, pour nous dévoiler son nouvel album en solo. Artiste engagé, il insuffle une poésie vibrante et des messages d’espoir, porté par une voix chaude et puissante.

Ce nouvel album est plus intime, Christophe Mali se dévoile dans des textes touchants, nous contant des histoires personnelles aux dimensions universelles. Retrouvez sa poésie mordante et engagée, découvrez un univers solaire et sensible, de douces ballades en chansons, baignées d’influences world aux rythmes colorés.

Réservation 05 55 89 23 07 .

Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

