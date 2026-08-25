Concert Chtologo Place du marché La Turballe

Informations pratiques

La Turballe

Concert Chtologo

Place du marché Café-épicerie du Plan B La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17 22:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Le projet Chtologo est un OCNI (objet chantant non identifié)

Fruit de la rencontre fortuite entre un accordéon chromatique, des percussions hétéroclites et un être humain mutant à la fois félin et humain errant en quête de sens…

Un sens à donner à sa vie, un sens à donner à nos vies, un sens à la vie…

Des chansons qui poilent à gratte et à groove sur fond de cumbia, de reggae, de rock, de chanson.

Sur scène comme une schizophrène assumée et sublimée, 2 personnages mènent le bal John Kiflazik, le managueur belge excessif et foutraque de la compagnie Bambaoum mélange de chanson, d’improvisations et de stand up. Il abrite à l’intérieur de son body, le seul chat noir chanteur accordéoniste que la terre ait jamais porté Chtologo un être doux sensible à la voix de velours mais aux dents acérées.

Après plus de 200 concerts en France et à l’étranger depuis 2022, la tournée 2026 s’annonce sous les meilleurs auspices avant la sortie du second album à l’automne.

L’album L’enclume de jours 15 titres originaux paroles et musique de Chtologo est sorti en 2023 chez Bambaoum production, le second album est enregistré, la sortie est annoncée à l’automne 2026. .

Place du marché Café-épicerie du Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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L’événement Concert Chtologo La Turballe a été mis à jour le 2026-08-21 par ADT44