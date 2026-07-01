Concert & ciné ! Cinéma Les Montreurs d’Images Agen

Informations pratiques

Agen

Concert & ciné !

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

A 19h30 concert gratuit dans la cour (ou au bar en cas de pluie) avec Java Bohème ! Musique live, foodtruck (Les Papilles baladeuses) et boissons au bar du cinéma. 21h film musical en salle Le Bal.

Chaque jeudi de juillet ! A 19h30 concert gratuit dans la cour (ou au bar en cas de pluie) et profitez de la cour intérieure du cinéma et de sa grande terrasse ! Musique live, foodtruck (Les Papilles baladeuses) et boissons au bar du cinéma. 21h film musical en salle. .

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 04 54

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English : Concert & ciné !

At 7:30 p.m.: Free concert in the courtyard (or at the bar in case of rain) featuring Java Boh%E8me! Live music, a food truck (Les Papilles baladeuses), and drinks at the movie theater bar. 9:00 p.m.: Musical film screening: *Le Bal*.

L’événement Concert & ciné ! Agen a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen