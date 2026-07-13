Concert & ciné ! Cinéma Les Montreurs d’Images Agen
jeudi 23 juillet 2026 · Cinéma Les Montreurs d'Images · Agen
Informations pratiques
Agen
Concert & ciné !
Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
A 19h30 concert gratuit dans la cour (ou au bar en cas de pluie) avec Ichiba Kuji ! Musique live, foodtruck (Les Papilles baladeuses) et boissons au bar du cinéma. 21h film musical en salle Sinners.
Chaque jeudi de juillet ! A 19h30 concert gratuit dans la cour (ou au bar en cas de pluie) et profitez de la cour intérieure du cinéma et de sa grande terrasse ! Musique live, foodtruck (Les Papilles baladeuses) et boissons au bar du cinéma. 21h film musical en salle. .
Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 04 54
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English : Concert & ciné !
At 7:30 p.m.: Free concert in the courtyard (or at the bar in case of rain) featuring Ichiba Kuji! Live music, a food truck (Les Papilles baladeuses), and drinks at the cinema bar. 9:00 p.m.: Musical film screening: *Sinners*.
L’événement Concert & ciné ! Agen a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen
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