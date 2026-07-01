Fête Nationale à Agen Agen
lundi 13 juillet 2026 · Agen
Informations pratiques
Agen
Fête Nationale à Agen
Esplanade du gravier Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
– 14h défilé de mode
– 17h animations et ateliers pour les enfants
– 19h défilé militaire et marché des producteurs de pays
– 19h45 pot républicain
– jusqu’à 23h30 animation musicale par un banda
– 23h feu d’artifice
– 23h30 bal des pompiers
– 14h défilé de mode
– 17h animations et ateliers pour les enfants
– 19h défilé militaire et marché des producteurs de pays
– 19h45 pot républicain
– jusqu’à 23h30 animation musicale par un banda
– 23h feu d’artifice
– 23h30 bal des pompiers .
Esplanade du gravier Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47
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English : Fête Nationale à Agen
– 2:00 p.m.: fashion show
– 5:00 p.m.: activities and workshops for children
– 7:00 p.m.: military parade and farmers’ market
– 7:45 p.m.: Republican reception
– until 11:30 p.m.: musical entertainment by a banda
– 11:00 p.m.: fireworks
– 11:30 p.m.: Firefighters’ Ball
L’événement Fête Nationale à Agen Agen a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Agen
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