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AGENDA · Agen

Fête Nationale à Agen Agen

lundi 13 juillet 2026 · Agen

Fête Nationale à Agen Agen

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Esplanade du gravier
Ville
47000 Agen
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Agen

Fête Nationale à Agen

Esplanade du gravier Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

– 14h défilé de mode
– 17h animations et ateliers pour les enfants
– 19h défilé militaire et marché des producteurs de pays
– 19h45 pot républicain
– jusqu’à 23h30 animation musicale par un banda
– 23h feu d’artifice
– 23h30 bal des pompiers
– 14h défilé de mode
– 17h animations et ateliers pour les enfants
– 19h défilé militaire et marché des producteurs de pays
– 19h45 pot républicain
– jusqu’à 23h30 animation musicale par un banda
– 23h feu d’artifice
– 23h30 bal des pompiers   .

Esplanade du gravier Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47 

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English : Fête Nationale à Agen

– 2:00 p.m.: fashion show
– 5:00 p.m.: activities and workshops for children
– 7:00 p.m.: military parade and farmers’ market
– 7:45 p.m.: Republican reception
– until 11:30 p.m.: musical entertainment by a banda
– 11:00 p.m.: fireworks
– 11:30 p.m.: Firefighters’ Ball

L’événement Fête Nationale à Agen Agen a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Agen

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