Informations pratiques

Agen

Fête Nationale à Agen

Esplanade du gravier Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

– 14h défilé de mode

– 17h animations et ateliers pour les enfants

– 19h défilé militaire et marché des producteurs de pays

– 19h45 pot républicain

– jusqu’à 23h30 animation musicale par un banda

– 23h feu d’artifice

– 23h30 bal des pompiers

– 14h défilé de mode

– 17h animations et ateliers pour les enfants

– 19h défilé militaire et marché des producteurs de pays

– 19h45 pot républicain

– jusqu’à 23h30 animation musicale par un banda

– 23h feu d’artifice

– 23h30 bal des pompiers .

Esplanade du gravier Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête Nationale à Agen

– 2:00 p.m.: fashion show

– 5:00 p.m.: activities and workshops for children

– 7:00 p.m.: military parade and farmers’ market

– 7:45 p.m.: Republican reception

– until 11:30 p.m.: musical entertainment by a banda

– 11:00 p.m.: fireworks

– 11:30 p.m.: Firefighters’ Ball

L’événement Fête Nationale à Agen Agen a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Destination Agen