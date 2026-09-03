Concert, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

Informations pratiques

Concert Samedi 19 septembre, 16h00, 17h00 Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:35:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:35:00+02:00

En résonnance avec l’exposition Patrimoines en résistance – De Tombouctou à Odessa, la Cité de l’architecture et du patrimoine propose un concert-conférence de l’ensemble Jaw’a, Choeur du Liban à Paris.

Ce concert de musique traditionnelle libanaise et orientale sera ponctué de courtes interventions. L’architecte-musicien Malek Nacousi vous partagera sa pensée sur l’architecture en péril.

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L’un des plus grands centres d’architecture au monde qui abrite un musée, une bibliothèque, un auditorium, une école pour architectes, une librairie spécialisée et un restaurant. 22 000m², où il fait bon découvrir, regarder, apprendre, construire, s’amuser…

La Cité propose une expérience inédite : un tour de France des plus belles constructions du Moyen-Âge à nos jours. Maquettes et reproductions grandeur nature ; Un musée de l’architecture en 3D !

Ouverte toute l’année : collections, expositions, visites guidées, activités pour enfants et en familles.

Appréhender l’architecture et mieux connaître le paysage qui nous entoure est à la portée de tous à la Cité.

L’ensemble des programmes sont à retrouver sur citedelarchitecture.fr

Concert-conférence autour de l’exposition « Patrimoines en résistance, de Tombouctou à Odessa »

© JAW’A CHOEUR DU LIBAN A PARIS