Concert classique gratuit à la cour d’appel de Paris Cour d’appel de Paris Paris
Concert classique gratuit à la cour d’appel de Paris Cour d’appel de Paris Paris vendredi 19 juin 2026.
L’orchestre Azur, dont la mission est de rendre la musique classique accessible à tous, vous offrira une performance exceptionnelle au sein de la première chambre.
Fondé en 2023 par les jumelles musiciennes Maud Montagnon-Nocente, violoncelliste, et Emma Montagnon-Nocente, altiste, toutes deux également juristes formées à Paris, l’Orchestre Azur œuvre à la promotion de l’excellence musicale et à la transmission du grand répertoire auprès d’un large public, à travers des projets artistiques ambitieux et fédérateurs, il composé en grande majorité de jeunes musiciens brillants du CNSMDP. En 2026, l’Orchestre Azur a lancé le festival Les Rencontres d’Excellence, un événement dédié à la valorisation des jeunes artistes et à la rencontre entre patrimoine, création musicale et publics. Dans le cadre de cette nouvelle édition des Rencontres d’Excellence, l’Orchestre Azur mettra à l’honneur les talents émergents de la scène classique lors d’une soirée exceptionnelle qui se tiendra le 19 juin à 19h00 au sein du Palais de Justice de Paris, lieu emblématique des institutions de la République française. Le festival est particulièrement honoré de pouvoir inscrire cette édition dans le cadre prestigieux de cette institution d’excellence, grâce à une collaboration qui souligne les liens étroits entre culture, patrimoine et transmission. Ce concert mettra en lumière les artistes de demain à travers un programme de musique de chambre réunissant de jeunes musiciens virtuoses issus de la nouvelle génération. Musiciens
- Maud Montagnon-Nocente
- Emma Montagnon-Nocente
- Luisa Morais
- Célestin Loubrieu
- Clothilde Waingarten
- Cassandra Teissedre
- Maïa Xifaras
- Liza Loube
- Adèle Vannieuwenhuyze
- Guillaume Delattre
- Noam Angloma
À l’occasion de la fête de la musique, la cour d’appel de Paris vous ouvre ses portes pour un concert gratuit.
Le vendredi 19 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée gratuite, uniquement sur inscription, limité à deux places par personne.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:30:00+02:00
Cour d’appel de Paris 4, boulevard du Palais 75001 Fermeture des portes à 18h30Paris
https://www.billetweb.fr/fete-de-la-musique-de-la-cour-dappel-de-paris
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