Concert classique John Hoyland & Frederic Pelassy Soulomès
Concert classique John Hoyland & Frederic Pelassy Soulomès mercredi 15 juillet 2026.
Soulomès
Concert classique John Hoyland & Frederic Pelassy
Le Bourg Soulomès Lot
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
L'association Pour l'amour de l'art organise des concerts de musique classique dans nos villages
L'association Pour l'amour de l'art organise des concerts de musique classique dans nos villages. L'occasion pour les amateurs de musique d'assister à une performance poétique et émouvante des plus grandes œuvres classiques.
.
Le Bourg Soulomès 46240 Lot Occitanie +33 6 07 63 12 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pour l’amour de l’art association organizes classical music concerts in our villages
L’événement Concert classique John Hoyland & Frederic Pelassy Soulomès a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Labastide-Murat
À voir aussi à Soulomès (Lot)
- Soulomès en Fête Soulomès 18 juillet 2026
- Concert Xinarca, chant et cistre corses Soulomès 13 août 2026