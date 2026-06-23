Soulomès

Concert classique John Hoyland & Frederic Pelassy

Le Bourg Soulomès Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

L'association Pour l'amour de l'art organise des concerts de musique classique dans nos villages

L'association Pour l'amour de l'art organise des concerts de musique classique dans nos villages. L'occasion pour les amateurs de musique d'assister à une performance poétique et émouvante des plus grandes œuvres classiques.

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Le Bourg Soulomès 46240 Lot Occitanie +33 6 07 63 12 31

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English :

The Pour l’amour de l’art association organizes classical music concerts in our villages

L’événement Concert classique John Hoyland & Frederic Pelassy Soulomès a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Labastide-Murat