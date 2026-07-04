CONCERT COCCODRILLO BLUES Montblanc
mercredi 21 octobre 2026 · Montblanc
Informations pratiques
Montblanc
CONCERT COCCODRILLO BLUES
Place du Château Vieux Montblanc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
La médiathèque de Montblanc vous invite à un concert du duo Coccodrillo Blues, composé de voix, guitare et harmonica, de quoi ravir les amateurs du blues !
C’est dans l’archipel montpelliérain que le duo expert se forme en 2021. Coccodrillo Blues c’est une variété de musique entrainante, enjouée, qui saura vous faire voyager à travers les rythmes du Chicago blues., du folk-blues, du blues de la Nouvelle-Orléans, du Mississippi blues … .
Place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61 mediatheque@mairie-montblanc.fr
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English : CONCERT COCCODRILLO BLUES
The Montblanc Media Center invites you to a concert by the duo Coccodrillo Blues, featuring vocals, guitar, and harmonica—sure to delight blues fans!
L’événement CONCERT COCCODRILLO BLUES Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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