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AGENDA · Montblanc

CONCERT COCCODRILLO BLUES Montblanc

mercredi 21 octobre 2026 · Montblanc

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Adresse
Place du Château Vieux
Ville
34290 Montblanc
Département
Hérault
Tarif

Montblanc

CONCERT COCCODRILLO BLUES

Place du Château Vieux Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

La médiathèque de Montblanc vous invite à un concert du duo Coccodrillo Blues, composé de voix, guitare et harmonica, de quoi ravir les amateurs du blues !
C’est dans l’archipel montpelliérain que le duo expert se forme en 2021. Coccodrillo Blues c’est une variété de musique entrainante, enjouée, qui saura vous faire voyager à travers les rythmes du Chicago blues., du folk-blues, du blues de la Nouvelle-Orléans, du Mississippi blues …   .

Place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61  mediatheque@mairie-montblanc.fr

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English : CONCERT COCCODRILLO BLUES

The Montblanc Media Center invites you to a concert by the duo Coccodrillo Blues, featuring vocals, guitar, and harmonica—sure to delight blues fans!

L’événement CONCERT COCCODRILLO BLUES Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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