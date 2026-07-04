Informations pratiques

Montblanc

CONCERT COCCODRILLO BLUES

Place du Château Vieux Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

La médiathèque de Montblanc vous invite à un concert du duo Coccodrillo Blues, composé de voix, guitare et harmonica, de quoi ravir les amateurs du blues !

C’est dans l’archipel montpelliérain que le duo expert se forme en 2021. Coccodrillo Blues c’est une variété de musique entrainante, enjouée, qui saura vous faire voyager à travers les rythmes du Chicago blues., du folk-blues, du blues de la Nouvelle-Orléans, du Mississippi blues … .

Place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61 mediatheque@mairie-montblanc.fr

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English : CONCERT COCCODRILLO BLUES

The Montblanc Media Center invites you to a concert by the duo Coccodrillo Blues, featuring vocals, guitar, and harmonica—sure to delight blues fans!

L’événement CONCERT COCCODRILLO BLUES Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34