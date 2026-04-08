Capvern

Concert Coeur de Gaïa

À l’Eglise de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:30:00

fin : 2026-06-09 22:00:00

Date(s) :

2026-06-09

C’est la réunion de deux anciennes chorales locales de Bric et de Broc et de Perquépas. Les Gaïas sont dirigées par Raymonde Laran. Elles chantent à 3 voix à capella et sans micro. Leur répertoire tourne autour des polyphonies locales, occitanes et d’autres régions, des variétés

Libre participation.

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À l’Eglise de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com

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English :

Les Gaïas is a reunion of two former local choirs: de Bric et de Broc and de Perquépas. Les Gaïas is directed by Raymonde Laran. They sing in 3 voices, a capella and without microphones. Their repertoire revolves around local polyphonies, Occitan and from other regions, and variety songs

Free participation.

L’événement Concert Coeur de Gaïa Capvern a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65