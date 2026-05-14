Concert Concert de Poche Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Concert de Poche

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert de Poche proposé par la Cie Asylum, Ce duo angevin vous propose de la musique du monde (français, portugais, espagnol, russe…) Concert de Poche et prête à amener le public dans un voyage musical. Chanson du Monde, Voix, Ukulele, Percussion. Chansons en plusieurs langues comme le Portugues, Espagnole, Anglais, Brazilien et Français entre autres… .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English : Concert Concert de Poche

L’événement Concert Concert de Poche Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine