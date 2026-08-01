Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Laurent Eglise Saint-Laurent Parthenay
jeudi 13 août 2026 · Eglise Saint-Laurent · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Laurent
Eglise Saint-Laurent 1 Place Saint-Laurent Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Visite commentée gratuite des vitraux de l’église Saint-Laurent qui ont été réalisés par la société Lobin de Tours dans la seconde moitié du 19ème siècle. .
Eglise Saint-Laurent 1 Place Saint-Laurent Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 61 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Laurent
L’événement Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Laurent Parthenay a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale RDV au CIAP Parthenay 12 août 2026
- Visite nocturne à la lanterne Parthenay RDV au CIAP Parthenay 13 août 2026
- Concert Waraba Le Coupe Gorge Parthenay 14 août 2026
- Concert Concert de Poche Le Coupe Gorge Parthenay 15 août 2026
- Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale RDV au CIAP Parthenay 17 août 2026