Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Laurent Eglise Saint-Laurent Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Laurent

Eglise Saint-Laurent 1 Place Saint-Laurent Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Visite commentée gratuite des vitraux de l’église Saint-Laurent qui ont été réalisés par la société Lobin de Tours dans la seconde moitié du 19ème siècle. .

Eglise Saint-Laurent 1 Place Saint-Laurent Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 61 99

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English : Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Laurent

L’événement Visite commentée des vitraux de l’église Saint-Laurent Parthenay a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Parthenay Gâtine