Concert Waraba Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Waraba Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 14 août 2026.
Parthenay
Concert Waraba
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Waraba (duo) Musique africaine. .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English : Concert Waraba
L’événement Concert Waraba Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine
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